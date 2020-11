“Een hele klus om 6.000 magnetische ledlampjes te plaatsen”

nieuws

Foto: DOT Groningen

In drie dagen tijd 6.000 magnetische ledlampjes aanbrengen. Het gebeurt deze dagen bij DOT waar de grootste kerstbal ter wereld vorm krijgt. Volgens Sebastiaan Hagewoud is het een flinke klus.

Hoi Sebastiaan! Het is niet voor het eerst dat jullie dit doen hè?

“Nee, klopt. Sterker nog. Het is alweer voor het vierde jaar op rij dat we DOT omtoveren tot een grote kerstbal. Indertijd is het ontstaan om iets leuks te doen tijdens de Kerstperiode. We hebben toen een creatieve sessie gehouden en tijdens die sessie keek iemand van ons omhoog en die zei kunnen we niets iets doen met de bol. Zo is het indertijd ontstaan.”

Nu klinkt het vrij makkelijk maar voor de bol een kerstbal is moet er heel wat gebeuren …

“Jazeker. Dinsdag is de bol helemaal schoongemaakt. Foto’s daarvan waren ook bij verschillende media te zien. Vandaag zijn we begonnen met het installeren van de 6.000 magnetische ledlampjes. Dat is een precisiewerkje. Alles moet bijvoorbeeld uitgelijnd worden en vervolgens moet alle bekabeling naar een computer in het gebouw gebracht worden. Deze computer stuurt alle lampjes aan, dus de kleuren maar ook alle schakelmomenten.”

En dit jaar is er iets bijzonders met de haak van de kerstbal heb ik begrepen?

“Klopt. Wat is een kerstbal zonder haak? Tijdens de eerste editie werd door kunstenares Maria Koijck een haak gemaakt. Helaas is deze vorig jaar ter ziele gegaan. Daarom hebben we een nieuw laten maken. Het zal er anders uit zien, maar het ziet er super vet uit. Een grote mammoetkraan heeft de haak vandaag bevestigd.”

Nu zullen misschien veel mensen denken dat het vanwege corona het er niet het jaar voor is om groots uit te pakken. Jullie hebben daar wel voor gekozen. Waarom?

“Het is zeker een lastig jaar. Iedereen merkt de gevolgen van de coronacrisis. De crisis gaat onze deur bij DOT bijvoorbeeld ook niet voorbij. Toch hebben we besloten om dit te gaan doen. Juist ook dit jaar. Gewoon om wat licht in de duisternis te brengen. Om iets te bieden waar mensen naar uit kunnen kijken. Ik ben ook heel blij dat we dit kunnen doen. De bedrijven die hier aan meewerken hebben allemaal een duit in het zakje gedaan, en dat stemt toch wel heel blij.”

De grote kerstbal is niet het enige wat jullie gaan doen want jullie komen ook met een Kerstbalbox?

“Ja, dat is nieuw dit jaar. Het is een Drive-Thru experience. Samen met drie andere authentieke restaurants in de stad hebben we de Kerstbalbox, een culinair december cadeau voor bedrijven en voor familie thuis. Je komt in je auto aanrijden en op het pick-up point ontvang je een drie gangen menu. Van elk verkochte box doneren wij 5 euro aan stichting Quiet Groningen. Quiet zet zich in voor mensen die het niet zo breed hebben.”

Tot slot. De vraag die ons allemaal bezighoudt, wanneer kunnen we de lampjes voor het eerst zien branden?

“Morgen dan gaan we de laatste lampjes installeren. Daarna gaan we in het holst van de nacht, als iedereen slaapt, de lampjes testen. Vervolgens zullen ze op 6 december ontstoken worden.”