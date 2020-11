Economie op z’n kop, einde aan groei werkgelegenheid

De corona maakt einde aan de groei van de werkgelegen werkgelegenheid en zet de economie op zijn kop schrijft wethouder Paul de Rook in een brief aan de gemeenteraad over de economische gevolgen van de coronacrises.

In 2022 wilde het college 5000 extra banen gerealiseerd hebben, maar corona gooide roet in het eten en veranderde het economisch landschap. Maar projectontwikkelaars bouwen nog steeds kantoren en ook gaat de verkoop van bedrijfskavels gewoon door. Aan de andere kant zijn er sectoren die bijna of soms zelfs geheel stil liggen door de coronacrises. Maar er zijn ook sectoren die goed gaan.

Ondernemers moeten zich juist nu gaan richten op hun toekomst en de Rook wil die ondernemers ondersteunen.