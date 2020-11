Duiven Parkweg hoeven niet vergast te worden

nieuws

Foto: Alan Huett via Flickr CC BY-SA 2.0

De duiven die al enige tijd voor overlast zorgen bij vijf woningen aan de Parkweg hoeven niet vergast te worden. Dat laat de Partij voor de Dieren dinsdagavond weten.

“Naar aanleiding van alle commotie die ontstaan is, hebben de aanvragers van de ontheffing op de wet Natuurbescherming aangegeven dat ze de aanvraag intrekken”, zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. De Wrede laat weten blij te zijn: “”Dieren moeten gewoon ook ergens wonen. En dat ze soms dingen doen die wij mensen niet fijn vinden, geeft ons nog niet niet het morele recht om ze te vangen of te doden. Bovendien was verplaatsen ook niet zinvol: de vrijgekomen plek zou zijn ingenomen door andere duiven.”

De vergunning om de duiven te verhuizen of te vergassen was door de provincie verleend. De fractie van de PvdD had vragen gesteld aan de gemeente omdat de gemeentelijke Milieudienst één en ander zou uitvoeren en omdat de gemeente een paar jaar geleden had aangegeven geen duiven meer te willen vergassen. “De gemeente gaf inderdaad aan niet in te stemmen met de verleende ontheffing en de duiven alleen te willen verplaatsen. Een gesprek tussen de provincie en de gemeente hierover leverde niets op. Gelukkig zijn de aanvragers ondertussen tot inkeer gekomen.”

