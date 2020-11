‘Druk op verpleegafdelingen in noorden neemt af, maar blijft op IC’s’

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het effect van het teruglopende aantal coronabesmettingen in Groningen, Friesland en Drenthe is duidelijk te zien in het aantal bezette klinische corona-verpleegbedden in ziekenhuizen.

Maar dat geldt niet voor de covid-bedden op Intensive Care-afdelingen, zo meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdagmiddag.

De inschatting van het AZNN is dat de bezetting op de IC’s voor de komende week op hetzelfde niveau blijft, want de overplaatsing van coronapatiënten uit andere regio’s gaat onverminderd

door.

Het Acute Zorgnetwerk denkt voorzichtig na over opschaling van de reguliere zorg. Deze werd eind september met zo’n tien à twintig procent teruggebracht, om genoeg personeel te hebben voor de tweede golf in het aantal besmettingen met het coronavirus.