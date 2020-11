‘Druilerig en grijs weer maakt na zaterdag plaats voor wat zonneschijn’

nieuws

Volgens weerman Johan Kamphuis moeten we het in Groningen op vrijdag en zaterdag nog doen met veel wolken en wat regen, maar draait het weer zondag ietwat om en blijft het ook begin volgende week droog. Tussen de wolken door zal zelfs de zon zo nu en dan te zien zijn.

“Vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige westenwind, kracht 3 tot 4. In de nacht tussen vrijdag en zaterdag wordt het 4 graden en zijn er opklaringen. Zaterdag overdag is er veel bewolking met hier en daar wat druilerige regen. Met 11 graden wordt het weer wat zachter.”

“Zondag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Ook dan wordt het rond 11 graden. Ook begin volgende week is het droog en schijnt de zon nu en dan. Aan de temperatuur verandert weinig.”