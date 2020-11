“Donderdagochtend kans op mistbanken, in het weekend rustig najaarsweer”

nieuws

Automobilisten en overig wegverkeer moeten donderdagochtend rekening houden met de kans op lokale mistbanken. Daarvoor waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag begint de dag eerst met geregeld zon en waarbij er dus kans is op een mistbank”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het noorden toe en in de middag is het half tot zwaar bewolkt. Bij een matige westenwind, windkracht 2 tot 3, wordt het 11 graden. In de nacht naar vrijdag zijn er wolkenvelden en daalt het kwik naar 7 graden.”

“Vrijdag is er eerst wederom kans op een mistbank en zijn er een aantal wolkenvelden. In de loop van de dag breekt de zon flink door. Het wordt 11 graden en het is rustig weer. In de nacht naar zaterdag is er kans op vorst aan de grond. Ook in het weekend is het rustig, vrij zonnig en droog najaarsweer en wordt het 13 graden.”