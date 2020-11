“Donderdag 11 graden met flink wat zon”

nieuws

De temperatuur komt gaandeweg deze week steeds iets lager te liggen waarbij de maximumtemperatuur op donderdag op 11 graden komt te liggen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er eerst geregeld zon maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe”, zegt Kamphuis. “In de middag kan er een bui vallen. Bij een vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 5, wordt het 12 graden. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en komt de minimumtemperatuur op 6 graden te liggen.”

“Woensdag is het rustig en wisselend bewolkt weer. Het blijft droog en het wordt 11 of 12 graden. In de nacht naar donderdag komt de temperatuur op 4 graden te liggen. Donderdag is het opnieuw droog. Naast wat bewolking is er dan ook flink wat ruimte voor de zon. Het wordt dan 11 graden.”