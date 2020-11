Donaties stromen binnen voor horeca na crowdfundingsactie nachtburgemeester

nieuws

Eigenlijk had de crowdfundingsactie van nachtburgemeester Merlijn Poolman eind november zullen starten. Door een foutje van één van de deelnemers belandde de actie woensdagavond al online en stroomde het geld binnen.

Door de coronacrisis heeft de horeca en met name de kleine podia het in de stad moeilijk. Het is Poolman een doorn in het oog en daarom besloot hij om een crowdfundingsactie op te starten waarmee noodlijdende kroegen en clubs de helpende hand geboden kan worden. Poolman kwam op het idee naar aanleiding van een vergelijkbare actie in Amsterdam.

Op 28 november had de actie van start zullen gaan tijdens een livestream met bandjes en andere optredens. Woensdagavond werd echter één van de accounts per ongeluk al geactiveerd. “Het was helemaal niet de bedoeling dat de actie al los zou gaan”, schrijft Marleen Vermooten van de Kroeg van Klaas op Facebook. Zonder dat er reclame werd gemaakt werd er in het eerste etmaal al 12.000 euro opgehaald. “Fantastisch hoeveel donaties er in zo’n korte tijd binnengekomen zijn. Iedereen heel erg bedankt voor de steun, een echt hart onder de riem en het geeft weer een beetje lucht.”

Meer informatie over de actie is hier te vinden.