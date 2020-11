Donar wil topsportcompetities zo snel mogelijk weer hervatten

nieuws

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De topsportverenigingen die Europees spelen moeten zo snel mogelijk de trainingen en de competities hervatten. Dat zegt het bestuur van de Groninger basketbalvereniging Donar.

Donar kan vanwege de coronamaatregelen niet spelen en trainen, maar er komen in januari wel Europese wedstrijden aan. Voor de volleyballers van Lycurgus is dat zelfs al volgende maand.

“Sportbeoefening en sportbeleving zijn belangrijke waarden in onze maatschappij”, schrijft het bestuur van Donar. “Dat vanwege Corona beoefening op grote schaal tijdelijk niet kan is logisch. Minder logisch is het dat de sportbeleving (met uitzondering van voetbal) ook is stilgelegd, hoewel die wordt verzorgd door maar een beperkt aantal teams, terwijl het maatschappelijk effect groot is. De ons omringende landen hebben dat heel goed begrepen, zodat daar alle topsportcompetities – zij het zonder publiek – gewoon doorgang vinden”.

Donar wil dat dus ook. De Dutch Basketball League zit in een werkgroep die deze week met de minister gaat praten over de herstart van de topsportcompetities.