“Dinsdag grote kans op dichte mist die mogelijk hardnekkig is”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er is dinsdag een grote kans op dichte mist die mogelijk hardnekkig is. Daarvoor waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis maandagavond.

“Dinsdag wordt het een overwegend grijze dag met een grote kans op dichte mist die mogelijk hardnekkig is”, vertelt Kamphuis. “Wel blijft het droog of het moet een spatje motregen zijn. In de grijze wereld wordt het slechts 8 graden. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is zwak, windkracht 2. Dinsdagavond breidt de mist zich weer uit. De minimumtemperatuur in de nacht naar woensdag komt op 7 graden te liggen.”

“Woensdag begint de dag met een mistbank maar later op de dag laat de zon zich zo nu en dan zien. Bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2 of 3, wordt het dan 13 graden.”