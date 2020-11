Diego Maradonna ook in Groningen herdacht

nieuws

Foto Andor Heij: Maradonna door Quinten van Duuren.

De overleden Argentijnse topvoetballer Diego Maradonna wordt ook in Groningen herdacht.

Op de graffitimuur onder de Noordzeebrug verscheen donderdag een kunstwerk van Maradonna. De artiest is Quinten van Duuren.

Maradonna werd in 1986 met Argentinië wereldkampioen. In het toernooi scoorde hij in de kwartfinale met de hand. Dat noemde hij later de hand van God. De dribbel door de Engelse defensie in dezelfde wedstrijd van waaruit hij de 2-0 maakte wordt gezien als een van de grootste momenten in het voetbal. Maradonna was in die periode volgens velen de beste voetballer ter wereld.

Maradonna overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij had al langer gezondheidsproblemen.