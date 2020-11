Deze bedrijven uit de gemeente Groningen kregen meeste coronasteun

nieuws

Met een uitgekeerd geldbedrag van bijna drie miljoen euro is uitzendbureau Abiant het bedrijf dat de meeste coronasteun ontving van de Rijksoverheid, in de periode van juni tot en met september. Dat blijkt uit het overzicht van de uitgekeerde voorschotten die het UWV woensdag bekend maakte.

362 bedrijven uit de Stad vroegen coronasteun aan. In Haren ontvingen 13 bedrijven steun. In Ten Boer waren er drie bedrijven die coronasteun kregen.

Opvallend is dat er voornamelijk uitzendbureaus in de lijst staan. Dit is een landelijk fenomeen.

Bekijk hieronder de lijst met de tien grootste ontvangers van steun uit de tweede aanvraagronde van het NOW.

ABIANT PERSONEELSDIENSTEN B.V. 2.730.976 ACTIEF TECHNIEK B.V. 1.640.404 MF UITZENDBUREAU HORECA B.V. 1.031.360 CENTURY AUTOGROEP B.V. 972.576 NETWERK VSP B.V. 966.308 WAGENBORG NEDLIFT B.V. 914.636 FC GRONINGEN B.V. 809.192 MF UITZENDBUREAU INDUSTRIEEL B.V. 738.368 QBUZZ GRONINGEN UTRECHT B.V. 737.156 R-RECRUITMENT B.V. 682.524