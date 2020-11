De Vrije Student: ‘Universiteit van het Noorden moet ‘TopDutch University’ gaan heten’

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Universiteitsraadspartij De Vrije Student heeft donderdagochtend een nieuwe naam gelanceerd voor de Universiteit van het Noorden. De partij gaat voor ‘TopDutch University’.

De RUG wil, in samenwerking met alle hogescholen en mbo-instellingen in Noord-Nederland, de Universiteit van het Noorden opzetten. De Vrije Student vindt dat geen geschikte naam. “De universiteit van het Noorden ligt wat ons betreft in Scandinavië,” aldus fractievoorzitter David Jan Meijer. “Wij gaan voor een lokale universiteit met een internationaal karakter. Daar hoort een internationale naamgeving bij.”

De fractie spreekt van een goed plan, dat een impuls kan zijn voor de kenniseconomie in onze regio. Daarom pleit ze voor de naam ‘TopDutch University’, naar de gelijknamige internationale marketingcampagne van de drie noordelijke provincies.