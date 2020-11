De vocale Buxtehude te horen als najaarsconcert in Lutherse Kerk

nieuws

Het Barokorgel in de Lutherse Kerk - foto: Lutherse Kerk Groningen

In de Lutherse Kerk in Groningen staat op 22 november een najaarsconcert op het programma van sopraan Kristen Witmer. Zij zal werk ten gehore brengen van Dietrich Buxtehude.

Buxtehude werd in 1668 aangesteld als organist van de Marienkirche in Lübeck. De kerk was een cultureel rijke plek waar niet alleen op zondagochtend muziek klonk maar waar ook doordeweeks concerten werden gehouden. De positie van organist was daarom een prestigieuze en gewilde baan. Buxtehude was een meester in het schrijven en spelen van Praeludia en Fuga’s. Zijn spel was al snel beroemd en mensen kwamen dan ook van heinde en verre naar Lübeck om naar de muziek te luisteren. Eén van de mensen die speciaal naar Lübeck kwam was de toen 20-jarige Johann Sebastian Bach.

Het werk van Buxtehude is op 22 november te horen. Sopraan Kristen Witmer, organist Tymen Jan Bronda en Robert Koolstra op klavecimbel brengen een bloemlezing van Buxtehudes cantates, aria’s en liederen ten gehore. Het concert begint om 15.00 uur en vanwege de coronamaatregelen zijn er maximaal dertig personen welkom. Een dag eerder wordt het najaarskerk gehouden in de Hippolytuskerk in Middelstum. Dat concert begint om 20.00 uur.