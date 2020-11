“De komende dagen bewolkt, soms wat regen, daarna kouder”

nieuws

De komende dagen gaan grijs verlopen maar vanaf vrijdag lijkt het kouder te gaan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag blijft het droog maar is er wel veel bewolking”, zegt Kamphuis. “Later op de kan de zon zich wellicht even laten zien. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3, wordt het 9 graden. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 3 graden.”

“Woensdag is het wisselend bewolkt en blijft het bij 10 graden droog. In de avond en in de nacht naar donderdag valt er wat regen. Vanaf vrijdag draait de wind naar het oosten en wordt het kouder.”