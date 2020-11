nieuws

Foto OOGTV.

De Kerst komt vroeg dit jaar. Sinterklaas is nog maar net in Groningen, maar toch zijn op diverse plekken in de stad en omgeving de eerste kerstversieringen al te zien.

Of het door de corona komt is niet duidelijk. Maar door het virus kun je zowat nergens heen en is het vertier dus ver te zoeken.

Een goed alternatief is dan om het thuis knus te maken met een kerstboom en gezellige verlichting.