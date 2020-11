De Jonge Onderzoekers: “Eindelijk weer open na vijf weken gesloten te zijn geweest”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vreugde overheerst bij De Jonge Onderzoekers. Donderdag gaan de deuren van het gebouw aan de Dirk Huizingastraat weer open nadat men voor een periode van vijf weken gesloten is geweest.

“Ja, we zijn heel blij”, zegt directeur Carleen Baarda. “In de herfstvakantie besloten we om de deuren te sluiten. Volgens de regels hoefde dit toen nog niet, maar we hebben zelf die keuze gemaakt. Het was het moment dat vrijwilligers zich ziek begonnen te melden en dan moet je verstandig zijn. Twee weken daarna volgde de persconferentie van het kabinet waarin aanvullende maatregelen bekend werden gemaakt. Bibliotheken en bioscopen moesten toen de deuren sluiten. Normaal gezien hadden wij vanaf dat moment ook de deuren moeten sluiten.”

En nu gaan de deuren weer open ….

“Klopt. We zullen nog niet een volledig programma aan gaan bieden. Onze cursussen worden gegeven door vrijwilligers en we weten dat een aantal van hen niet kan komen. Omdat ze niet ziek willen worden, omdat ze zelf risicopatiënt zijn of omdat er in hun directe omgeving iemand is die tot de risicogroep behoord. Dus qua schema wordt het de komende tijd even schipperen. Maar we hebben er heel veel zin in!”

Kun je echt merken dat men weer staat te trappelen?

“Ja, toch wel. Hoewel de situatie anders is dan afgelopen voorjaar. Tijdens het voorjaar waren de scholen dicht en toen merkten we echt toen we weer open gingen dat er heel veel behoefte aan was. Nu zijn de scholen open gebleven dus voor de kinderen zal het anders zijn. Maar onze vrijwilligers kijken er wel heel erg naar uit. Wel houden we ons zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen. We hebben desinfectiegel staan en er moeten mondkapjes gedragen worden.”

