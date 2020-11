“De hele inventaris van de cafetaria is bij de brand verwoest, alles is gewoon weg”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hij kan het nog amper bevatten. Eigenaar Hinnie Hielkema van cafetaria het Hof van Beijum. Afgelopen zaterdag raakte zijn cafetaria door een brand zwaar beschadigd.

Goedenavond Hinnie. Hoe is het momenteel met je?

“Ik kan het nog niet bevatten. Alles is weg. Ik heb even in de cafetaria kunnen kijken maar alles is gewoon weggebrand en zwaar beschadigd. Ik had er wat persoonlijke spullen staan. Een aantal diploma’s bijvoorbeeld. Ondanks dat die op een flinke afstand van de vuurhaard hingen zijn die helemaal weggesmolten. Ook stond een radiootje van mijn opa in de zaak. Voor de sier. Ook die is helemaal weg. Ja, heel erg.”

De brand brak zaterdagmiddag rond 16.50 uur uit. Wanneer hoorde je van de brand?

“Ik was in mijn auto onderweg. Ik was net bij de groothandel geweest en was op weg naar de cafetaria. Op de ringweg bij Kardinge werd ik gebeld door een medewerkster. Die vertelde dat er brand was uitgebroken bij de frituur. Op de achtergrond hoorde ik mensen roepen over een blusdeken en een brandblusser. Ik heb toen geroepen dat men naar buiten moest gaan en dat de brandweer gebeld moest worden. Toen ik bij de cafetaria arriveerde was er al geen houden meer aan. De vlammen zaten al tegen het plafond aan. Dat zoiets zo snel kan gaan, dat is echt niet te geloven.”

Het lijkt me vreselijk schrikken voor jou, maar ook voor je medewerkers …

“Dat is het ook. Toen ik 17 jaar oud was begon ik er met werken. In de tussenliggende jaren ben ik wel eens een tijdje weggeweest maar de laatste 6 jaar is het mijn zaak. Het is een plek waar ik mijn ziel en zaligheid in gestopt heb. En 2020 was al zo’n dramatisch jaar. Zowel op persoonlijk vlak als ook met de coronacrisis. Als ondernemer heb ik flink wat last van de pandemie. Dit kon er dus ook nog wel bij. En voor mijn medewerkers is het uiteraard ook heel vervelend. Men is erg geschrokken.”

Is er iets bekend over de oorzaak?

“Nee. Daar zal onderzoek naar gedaan worden. Het lijkt te zijn ontstaan bij de frituur. Maar hoe dat heeft kunnen gebeuren? Het kan van alles zijn geweest. Momenteel is de cafetaria dichtgetimmerd. In de rest van het gebouw valt de schade gelukkig mee. Daar is sprake van wat rook- en roetschade.”

Wat gaat er de komende dagen gebeuren?

“Op dit moment is het een verzekeringskwestie. Het is nu 48 uur geleden dat de brand uitbrak waarbij er ook nog eens een zondag tussen zit. De komende dagen gaan we met elkaar in gesprek. Behalve ik als eigenaar zijn ook de eigenaar van het pand en andere partijen hier bij betrokken. Wat er in de toekomst gaat gebeuren dat weet ik niet. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Misschien is het wel niet de moeite waard om er weer een horecazaak in op te bouwen. Aan de andere kant, ik heb een ondernemershart dus ik loop ook al met de gedachte rond om misschien een tijdelijke kraam in de wijk te stallen om toch weer iets te kunnen doen. Ik weet het nog niet.”

Mensen die dit artikel lezen kunnen misschien de nobele gedachte krijgen dat ze hulp willen bieden. Kun je hulp gebruiken?

“Hulp is altijd welkom. Maar laten we de komende dagen even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Het is allemaal nog heel vers. Het traject met de verzekering moet nog worden ingeslagen, en ook de eigen verwerking is nog volop gaande. We gaan het zien.”

Hof van Beijum

De brand in cafetaria het Hof Van Beijum werd zaterdag om 16.50 uur gemeld. De Groninger brandweer zette twee tankautospuiten en een hoogwerker in. Binnen een half uur kon het vuur onder controle worden gebracht. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling.

