“Dat het nu hard regent op de Grote Markt geeft de situatie in Moria erg goed weer”

nieuws

Foto: livestream Facebook / https://www.facebook.com/Vluchtelingencomitegroningen/videos/284711799552398/

Een tentje, muziek en borden met teksten. Op de Grote Markt is zondagmiddag om 13.00 uur de actie gestart voor de erbarmelijke situatie in vluchtelingenkamp Moria. Volgens Willeke Evink van de organisatie is de start van de actie goed verlopen.

Hoi Willeke! Volgens mij regent het bij jou heel hard hè?

“Haha ja. Het ziet er hier op de Grote Markt nu heel triest uit. Alles is verregend. De borden en de tent zijn nat, en wij zelf zijn ook helemaal doorweekt. Maar weet je. Dat is niet erg. Hoe wij er nu bij staan is een goede weerspiegeling van hoe de mensen daar in Moria leven. De mensen waar we dit voor doen.”

Jullie zijn vanmiddag om 13.00 uur gestart. Hoe ging dat?

“Ja, dat was echt super. Er waren zo’n tachtig mensen bij aanwezig. Dat waren er veel meer dan we verwacht hadden. We hadden namelijk helemaal geen reclame gemaakt en ook hadden we geen oproep gedaan. Dus het was heel mooi om te zien dat dit onderwerp toch wel heel erg leeft onder de mensen. Vanaf 13.00 uur hadden we een afwisselend programma met verschillende sprekers en ook was er muziek. Die muziek sloot heel mooi aan bij de verhalen die verteld werden.”

Eén van de sprekers was een meisje uit Noord-Irak die vertelde over haar ervaringen …

“Klopt. En dat maakte best wel heel veel indruk. Iedereen kan zich een beeld vormen bij de vluchtelingenproblematiek. Maar dit verhaal was echt en puur en dat raakte. Wat ook wel mooi om te zien was, was dat er aan de zijkant van de markt een aantal mannen stonden. Zij waren bij aanvang van de actie heel sceptisch over dit onderwerp maar ze bleven toch staan en luisteren. Toen dit meisje klaar was met haar verhaal gingen deze mannen met haar in gesprek. En dat vond ik toch wel heel mooi om te zien. En dat is ook wat we willen hè? De menselijkheid, die iedereen toch heeft, aanspreken.”

Door de coronamaatregelen is het de bedoeling dat er eigenlijk zo weinig mogelijk mensen naar de Grote Markt komen en dat iedereen het thuis via streams volgt …

“En dat gaat eigenlijk ook heel goed. Ik was zojuist even thuis en toen zag ik dat er meer dan 250 mensen zaten te kijken. Op dit moment zenden we een webinar uit. Deze actie is namelijk niet alleen in Groningen maar ook in tal van andere Nederlandse en Europese steden. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een hele grote actie gehouden. Maar straks schakelen we in de stream weer terug naar Groningen om te laten zien wat we hier doen.”

Dus dat wordt komende nacht weinig slapen?

“Nou, ik ga het niet te bont maken. Ik moet morgen weer werken en gelukkig hebben we hele goede afspraken gemaakt over de shifts die we draaien. Maar op de livestreams is tot morgenmiddag 13.00 uur nog genoeg te beleven dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen wellicht wat minder uurtjes slapen.”

De livestream is te volgen via deze pagina.