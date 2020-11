“Dat deze brand onze gymzaal treft is vreselijk”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vreselijk. Dat is de eerste reactie van omnisportvereniging C.S.V. Voorwaarts uit Haren. Zij zijn één van de gebruikers van gymzaal De Meet die zaterdag door brand verwoest werd.

“Ik denk dat het even voor 12.00 uur was dat ik een appje kreeg dat er brand woedde”, vertelt voorzitter Herman Bron. “Ik woon op een paar honderd meter afstand en toen ik ging kijken zag ik de rookwolken al.” Volgens Bron was de gymzaal op het moment van het uitbreken van de brand in bedrijf. “Mijn vrouw is actief in een andere sportvereniging. Zij vertelde dat er op dat moment een turnles werd gegeven. Deze meisjes zijn heel snel in veiligheid gebracht.”

Op zoek naar een alternatief

C.S.V. Voorwaarts uit Haren maakte op woensdagmiddag en -avond gebruik van de gymzaal. “Op dit moment boden wij alleen trainingen aan voor de jeugd omdat door de coronamaatregelen ouderen niet mogen sporten. Maar wij zullen nu op zoek moeten naar een alternatief. Een eerste mail hierover is inmiddels ook al verstuurd. De afgelopen tijd hebben we ook gebruik gemaakt van een andere zaal waarvan we net de huur hebben opgezegd. Wellicht dat we daar weer naar toe kunnen.”

Materialen verloren gegaan

Volgens Bron zijn er ook bezittingen verloren gegaan. “Ja, niet zozeer persoonlijke bezittingen maar wel materialen die we gebruiken. Die lagen opgeslagen in het materialenhok. Ik heb begrepen dat in die hoek van het gebouw de brand ook ontstaan is. Het is in ieder geval vreselijk om te zien. Ik kijk nu naar het gebouw en ik zie nog altijd dikke, zwarte rookwolken naar boven kolken. Het maakt mij heel verdrietig.”