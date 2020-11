Daniël Marree is Trump-fan: “Trump is geen politicus”

Wordt het nog vier jaar Donald Trump, of misschien toch Joe Biden? Dinsdag is de laatste dag dat Amerikanen hun stem kunnen uitbrengen voor hun nieuwe president.

Daniël Marree uit De Wijert weet wel op wie hij zou stemmen. Hij is namelijk zo’n fan van Trump dat hij zijn huis heeft versierd met vlaggen om een statement te maken. “Eigenlijk is het heel eenvoudig: Trump is geen politicus. Het mooie is dat hij vond dat het Amerikaanse volk niet op één stond, en toen heeft hij dat zelf maar gedaan. Je kan wel altijd commentaar hebben op anderen, maar laat het zelf eerst maar eens zien. Ik denk dat dat een hele goede insteek is voor de politiek.”

Hij denkt dat Trump de afgelopen jaren een goede president is geweest. “Hij zet het volk op één. Dat doet hij onder andere door belastingverlaging en vrijheden voor iedereen te garanderen, ongeacht welke afkomst je hebt.”

Dat hij zich zo bezig houdt met de Amerikaanse verkiezingen komt omdat hij in het land heeft gewoond. “Ik heb er ook heel veel vrienden zitten. Ten tijde van Bush ben ik me er meer in gaan verdiepen. Ik heb Trump één keer ontmoet, in 2012. Toen heb ik hem een hand kunnen geven.”

Daniël heeft woensdag speciaal vrij genomen om naar de uitslag te kunnen kijken. Zenuwachtig is hij niet. “Wij verwachten dat hij het wel haalt. En als hij het niet haalt is dat heel jammer, maar dan is dat een democratische uitslag. Als het op een eerlijke manier is gegaan, dan moet je dat accepteren.”