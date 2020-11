Damstra Installatiegroep neemt T. Stol bv over

nieuws

Koninklijke Damstra Installatiegroep uit Groningen heeft per 1 november T. Stol BV overgenomen. Daarmee verstevigt Damstra haar positie op de markt.

Onder de installatiegroep vallen Koninklijke Damstra Installatietechniek bv en Damstra Service & Onderhoud bv. Die laatste is sinds 2018 actief op de Groningse markt. Omdat Damstra wil groeien, is besloten tot overname van Stol, een familiebedrijf dat al ruim honderd jaar bestaat. Eigenaar Piet Stol gaat nu met pensioen.

T. Stol bv is gevestigd aan het Hoendiep in Groningen, en kent ruime opslagmogelijkheden. Een deel van de huidige activiteiten van Damstra S&O, vanuit een pand aan de Rijksweg, wordt gevestigd in het nieuwe pand aan het Hoendiep. De naam Stol blijft gehandhaafd.