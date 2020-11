Dalende trend coronapatiënten op Groningse IC’s zet door

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in de provincie Groningen is gedaald ten opzichte van afgelopen vrijdag. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagochtend bekend maakte.

Op maandagochtend lagen 52 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen, waarvan 19 op een Intensive Care-afdeling. Vrijdag lagen er 59 coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen. De daling wordt vooral veroorzaakt door het aantal patiënten op verpleegafdelingen. Daar daalde het aantal opnames met vijf sinds afgelopen vrijdag en met negen ten opzichte van vorige week maandag.

In heel Noord-Nederland zijn nu 137 coronapatiënten opgenomen, waarvan 43 op een IC. 57 van hen komen van buiten Noord-Nederland. Op verpleegafdelingen zijn 27 mensen van buiten de regio opgenomen, op IC’s zijn dat er dertig.