D66 en VVD: ‘Maak terrassen op parkeerplaatsen langer mogelijk’

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De tijdelijke uitbreiding van terrassen op parkeerplaatsen moet ook na de coronacrisis mogelijk blijven. Dat willen de gemeenteraadsfractie van de VVD en D66.

Ook vragen de fracties aan het college om duidelijke kaders te stellen voor ondernemers die hun terrasruimte op die manier willen uitbreiden. Nu blijven zij nog te vaak met vragen zitten.

“Terrassen in de binnenstad zorgen voor reuring en zijn ontzettend populair”, vertelt D66 fractievoorzitter Tom Rustebiel. “Het college heeft zich afgelopen jaar al flexibel opgesteld ten opzichte van ondernemers. We vragen het college deze ruimte ook in 2021 te bieden.” VVD-raadslid Simon van der Pol vult aan: “Dat past bij het flexibel omgaan met schaarse ruimte en het is belangrijk om ondernemers ruimte te geven, juist nu ze te maken hebben met de coronacrisis.”