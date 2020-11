CSG Augustinus trapt daklozenproject af met College Tour

Hoe leven dak- en thuislozen in Groningen? Op die vraag probeerden leerlingen van het CSG Augustinus vandaag antwoord te krijgen in hun eigen College Tour.

Het was het begin van een project waarbij de leerlingen zich de komende vijf weken gaan storten in de wereld van daklozen. “Wat me vooral raakte was het verhaal van ervaringsdeskundige Iddo,” vertelt leerling Maud. “Hij vertelde hoe zijn relatie na acht jaar beëindigde door zijn verslaving. Het laat zien dat door de verslavingsproblemen zijn hele leven van het spoor was geraakt. Dan besef je ook hoe goed je het zelf hebt.” Melle is het daar mee eens. “Hij vertelde ook dat hij nu veel gamet. Dat doe ik zelf ook, dus dat laat zien dat hij niet anders is dan anderen.”

Het project is gebaseerd op het boek Donkerder van Ritzo ten Cate. Voor zijn boek sprak hij veel daklozen en hij concludeerde dat je vaak al in je jeugd dakloos wordt. “Dat leerlingen op deze leeftijd al met dakloosheid in aanraking komen is zo’n groot cadeau. Dat je nu al leert waar dakloosheid vandaan komt is heel waardevol. Iedereen kan dakloos worden. Ik heb ook wel jongens en meisjes van deze leeftijd gezien die net iets vervelends meemaken en dan ineens op straat leven. Het kan iedereen overkomen. Hier waren zo’n 60 leerlingen: het is best aannemelijk dat één van hen niet helemaal lekker in zijn vel zit. Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn en dat we niet wegkijken.”