CSG Augustinus gaat met 250 leerlingen de Jerusalema dansen

Bron: Facebook CSG Augustinus

Leerlingen van het CSG Augustinus gaan de Jerusalema Challenge dansen. Met de dans willen ze zorgmedewerkers maar ook medewerkers in andere cruciale sectoren een hart onder de riem steken.

Arens Usmany is initiatiefnemer van de actie …

“In het onderwijs is het tot nu toe een vreemd jaar omdat we niet zoveel kunnen organiseren. Een tijdje geleden zat ik op de bank na te denken wat er eventueel wel mogelijk is. De afgelopen periode zijn er heel veel bedrijven en instellingen geweest die meegedaan hebben aan de Jerusalema Challenge. Ik ben toen op gaan zoeken wat de betekenis er achter is. Dat blijkt dus verbondenheid te zijn. En toen dacht ik dat het wellicht leuk zou zijn om dit met onze brugklassen te doen.”

Maar dan is het niet een kwestie van even gaan doen hè?

“Nee, absoluut niet. Ik ben allereerst naar onze directeur gestapt. Ik heb aan hem uitgelegd wat mijn plan is en hij reageerde direct heel enthousiast. Ook collega’s en leerlingen waren positief. Maar vervolgens begint het hele traject van het oefenen en repeteren. Hoe kunnen we dit opzetten en organiseren? En omdat we er filmpjes van willen gaan maken ga je ook uitzoeken welke leerlingen wel en niet in beeld mogen worden gebracht.”

Dat oefenen, hoe gaan jullie dat organiseren?

“Daar gaan de docenten lichamelijke opvoeding zich over ontfermen. De bedoeling is dat we de komende tien dagen daar mee aan de slag gaan. Daar gaan we allemaal filmpjes van maken. Al die filmpjes gaan we knippen en plakken en die eindigt dan met de massale dans op 10 december waarbij 250 leerlingen samen gaan dansen. Bij alle onderdelen houden we ons overigens aan de geldende coronamaatregelen. Zo worden er mondkapjes gedragen en houdt iedereen afstand van elkaar.”

En jullie willen met het dansen cruciale beroepsgroepen ondersteunen?

“Ja. We willen met het project de wereld om ons heen verbinden. En dat we met zijn allen aandacht hebben voor het belangrijke werk dat heel veel mensen verrichten tijdens deze coronapandemie.”