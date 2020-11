Coronavirus waart rond op Kamerlingh Onnes: medewerkers en leerlingen besmet

nieuws

Foto: google maps

Opnieuw zijn er coronabesmettingen vastgesteld op het Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan. Op de middelbare school werden twee medewerkers en twee leerlingen positief getest.

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat vijf leerlingen uit de tweede klas positief getest waren. Deze leerlingen kampen met milde klachten. In samenspraak met de GGD werd besloten dat de volledige klas vanaf dinsdag tien dagen in quarantaine moet. Dinsdag is duidelijk geworden dat er nog meer besmettingen zijn vastgesteld. “Twee medewerkers zijn positief getest”, schrijft de rector van de school in een brief aan de ouders. Deze brief is in bezit van OOG Tv. “Er is vandaag overleg geweest met de GGD. De medewerkers komen uiteraard alleen weer naar school indien zij na hun isolatie minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.”

In de brief staat te lezen dat er ook opnieuw twee leerlingen positief getest zijn. “Voor de overige medewerkers en leerlingen geldt dat zij de afgesproken regels ten aanzien van de coronapreventie gewoon blijven volgen zoals die op onze school worden gehanteerd. Uiteraard wordt van iedereen verwacht dat de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.”

Sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn er al diverse besmettingen op de middelbare school vastgesteld. Eerder testte ook al een medewerker positief, en ook raakten diverse leerlingen besmet.