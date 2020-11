‘Coronavaccin van Pfizer is op korte termijn druppel op gloeiende plaat’

nieuws

Mocht het coronavaccin van Pfizer in Nederland beschikbaar worden dan kunnen in de eerste maanden slechts 10.000 mensen per maand geholpen worden. Dat zegt voorzitter Diederik Gommers van de Vereniging voor Intensive Care vrijdagavond in het radioprogramma ‘Langs De Lijn En Omstreken’ op NPO Radio 1.

Gommers zegt in het programma dat hij donderdagavond gesproken heeft met de directeur van Pfizer. De voorzitter zegt ‘een beetje geschrokken te zijn’ van wat hij hoorde. “Wereldwijd zijn nu 50 miljoen vaccins gemaakt”, zegt Gommers. “Voor Nederland betekent dit dat er in de eerste maanden 10.000 mensen per maand geholpen kunnen worden. Dat zijn hele kleine aantallen.” Wel zegt Gommers dat de productie omhoog geschroefd kan worden en dat er ook andere vaccins aankomen, maar dit kost tijd. “We zijn er dus nog lang niet”, aldus Gommers.

In het radioprogramma ging het over het nieuws dat de sluiting van bioscopen, bibliotheken en pretparken niet verlengd wordt. Dat maakte het kabinet vrijdagmiddag bekend. Gommers, die ook lid is van het Outbreak Management Team, vertelde dat het OMT hier niet bij betrokken is geweest. Volgens de IC-arts wordt het advies hiervoor namelijk nog geschreven. Gommers maant het kabinet om voorzichtig te zijn omdat de winter feitelijk nog moet beginnen. “En we hebben van de zomer geleerd dat we te snel gingen versoepelen toen het goed ging. Doordat we meer contacten hadden, ging het mis.”