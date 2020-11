Coronatests vanuit camper voor daklozen en mensen in armoede

nieuws

Foto via Pexels.com

Vanaf maandag gaat de CoronaCamper helpen met het meer toegankelijk maken van testen op het coronavirus voor mensen die in armoede leven. De Voedselbank Groningen heeft zich daarom als partner bij het initiatief aangesloten.

De camper rijdt door de drie noordelijke provincies om werknemers van bedrijven te testen. De sneltesten worden afgenomen in een volledig coronaproof ingerichte camper. Werknemers krijgen binnen dertig minuten de uitslag van hun test.

De opbrengsten van deze commerciële testen worden ingezet om mensen die in armoede leven of dakloos zijn kosteloos te testen. De Voedselbank is blij met dit initiatief, omdat daklozen en mensen die in armoede leven een groep is die onder de radar blijft, als het om Covid-19-besmettingen gaat.

“Wij sluiten ons aan vanwege het ontbreken van focus op gezond gedrag als je in armoede leeft. Er is dan gewoon te weinig ruimte in denken en voor iets anders dan overleven. Met de inzet van de camper bevorder je testbereidheid en daarmee het risico op besmettingen”, aldus Monique Beuving van de Voedselbank Groningen.