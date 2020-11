Coronaregels op Kamerlingh Onnes aangescherpt: iedereen een mondkapje

nieuws

Foto: google maps

De coronaregels op het Kamerlingh Onnes worden aangescherpt. Vanaf maandag is het voor iedereen verplicht om een mondkapje te dragen. Dat blijkt uit een brief die naar de ouders van de leerlingen is gestuurd en in bezit is van OOG Tv.

Aanleiding voor de strengere regels zijn geluiden dat veel leerlingen en medewerkers zich niet meer veilig voelen. “Sommige leerlingen durven niet meer naar school omdat ze thuis een familielid hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook bij medewerkers is er bezorgdheid, soms vanwege de eigen gezondheid maar ook omdat ze bijvoorbeeld mantelzorger zijn voor een familielid. In overeenstemming met de medezeggenschapsraad is besloten dat iedereen vanaf maandag 23 november een mondkapje draagt buiten de les. Op deze wijze verwachten we zoveel mogelijk leerlingen en medewerkers een veiliger gevoel te geven in de school”, staat te lezen in de brief.

Nochtans was het dragen van een mondkapje op de school niet verplicht maar werd het wel aangemoedigd. De school heeft de afgelopen weken te maken gehad met een reeks aan besmettingen onder zowel leerlingen als medewerkers. Eerder werden de looproutes al aangepast, en nu dus het verplicht dragen van een mondkapje. “Docenten laten je alleen toe in de les als je met een mondkapje op binnen komt en je mag alleen het lokaal verlaten als je je mondkapje op hebt. Draag je buiten de lessen geen mondkapje dan word je, na een waarschuwing, niet toegelaten tot de lessen en word je naar huis gestuurd.”