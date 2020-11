‘Coronaproof’ buurtfestival Korrezon gaat door

nieuws

Een liefdesbode op haar typemachine - Foto: Korrezon

Om wijkbewoners een hart onder de riem te steken tijdens de donkere corona-dagen hebben het Floreshuis, GoeieBuurt en Vrijdag in de Buurt de handen ineen geslagen om, in de periode november tot mei 2021, het Korrezon Festival te organiseren in De Hoogte en de Korrewegwijk.

Tijdens het festival gaat een reizend wijkdagboek rond om verhalen uit de buurt op te halen. Ook kunnen mensen samen een vlaggenlijn haken om activiteiten op te vrolijken. Daarnaast brengt een liefdesbode op liefdesbakfiets liefdesbrieven rond en staan er kunstwerken van amateurs en professionals in de vensterbank en professionele foto’s van buurtbewoners in het Floreshuis. Ook zijn er knutselpakketten beschikbaar voor kinderen om thuis kerstversieringen van te maken.

Als je mee wil doen kan je mailen naar de organiserende instanties, deze zijn hier te vinden.