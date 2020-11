Coronamaatregelen zorgen voor forse ledengroei bij tennisvereniging Hoogkerk

Tennisvereniging LTC Hoogkerk heeft sinds een aantal weken te maken met een forse groei in het aantal leden. Volgens het bestuur gaat het om een groei van 15%.

De groei is volgens de vereniging te danken aan de strenge coronamaatregelen die enige tijd geleden genomen werden. “Door de maatregelen kunnen veel mensen hun huidige sport niet beoefenen. Omdat sporten bijdraagt aan een goede weerstand willen veel mensen wel actief blijven, en daarom gaat men op zoek naar alternatieven. Tennis speel je met maximaal 4 personen en dat is ook het aantal dat volgens de regels samen mag komen”, zegt voorzitter Gert Arends.

Hoogkerk is niet uniek in dit verhaal. De stijging wordt ook gezien bij andere tennisverenigingen. Toch heeft ook LTC last van de negatieve effecten van het coronavirus. “Door de maatregelen liggen de competities en toernooien stil en kan de kantine niet gebruikt worden. Dat zorgt voor een forse inkomstenderving. De gemeenteraad heeft vorige week gesproken over ondersteuning van sportverenigingen in de gemeente.”