Coronacrisis zorgt voor topdrukte bij spelletjeswinkel de Wirwar

Groningers spelen wat af tijdens de coronacrisis. Bij spelletjes- en puzzelwinkel Wirwar in de Oude Kijk in ’t Jatstraat vliegen de bordspellen al sinds het begin van de coronacrisis de deur uit.

Spelletjes voor twee personen zijn natuurlijk erg populair, maar ook andere gezelschapsspellen en legpuzzels worden veel meer verkocht dan voor de coronacrisis. “Ook het spel Pandemic loopt hard”, vertelt Eelco Hoetjes van Wirwar. “Daarnaast valt het op dat Groningers eerst vooral kwamen voor de gebruikelijke, bekender spellen. Maar sinds de coronaciris willen mensen ook andere spellen leren kennen en kopen onbekendere spelletjes.

De winkel was, tijdens de eerste golf van de coronacrisis, meer een afhaalbalie dan een winkel, zo stelt Hoetjes. “Nu hebben we de winkel wat aangepast, zodat klanten verder naar binnen kunnen. Dat is vooral handig als we klanten willen adviseren die op zoek zijn naar een spel wat ze niet kennen. We merken echt dat mensen in de Stad het spelen van bordspelen nu ontdekken en herontdekken!”