Corona-rap roept MBO-studenten op schouders eronder te zetten (video)

Studenten Thomas en Thom maakten samen een rapnummer over de corona-periode om studenten een hart onder de riem te steken en te motiveren om zich aan de regels te houden. Vrijdag kwam de videoclip uit. “Laat zien dat we ’t kunnen, studenten uit het Noorden!”

Student bedrijfsadministratie Thomas (19), die onder de naam ‘Mossi’ al enige tijd rapnummers maakt, reageerde op een oproep van Noorderpoort en het Alfa-college. Hij vond in de 17-jarige Thom, die zijn nummers produceert onder de naam 7gold, een ‘partner in crime’. “We hadden direct een klik, ook muzikaal”, vertelt Thom. “We zijn een avond gaan chillen en muziek gaan maken. En zo kwam het nummer ‘Samen in m’n eentje’ tot stand.”

“Normaal zou je nu samen op stap gaan”, vertelt Thomas daarover. “Nu doe je veel in je eentje. Toch zijn we ook ‘samen’, want we zitten in hetzelfde schuitje,” zo vertelt Thomas over de titel van het nummer. “Soms komen de muren op je af, wil je het liefst afspreken met je vrienden”, vult Thom aan. “Dat is lastig. Maar we weten ook waarvoor we het doen. Het gaat om gezondheid. Dus ik hou me zo goed mogelijk aan de regels, hoe moeilijk dat soms ook is.”