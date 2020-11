Contacten van coronapatiënten zonder klachten kunnen zich vanaf 1 december ook laten testen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Vanaf 1 december kunnen mensen, waarvan is gebleken via een bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder-app dat zij in contact zijn geweest met een coronapatiënten, zich ook laten testen. Dat maakte de Rijksoverheid donderdag bekend.

De mensen die in deze groep vallen, kunnen zich vanaf de vijfde dag na het laatste risicovolle contact ook zonder klachten laten testen. De overheid neemt deze maatregel, omdat deze mensen geen tien dagen in quarantaine hoeven als ze op de vijfde dag na het contact negatief testen op corona.

In eerste instantie worden mensen uit deze groep contacten getest met de PCR-test en niet met de zogenaamde antigeen-sneltest. Dat gebeurt, omdat het voor deze groep belangrijk is te voorkomen dat iemand ten onrechte een negatieve testuitslag krijgt. Momenteel wordt nog onderzocht of ook de antigeen sneltesten ingezet kunnen worden.

Om ervoor te zorgen dat iemand zonder klachten altijd de juiste test krijgt, komt er vanaf 1 december een apart telefoonnummer voor mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder app.