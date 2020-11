Concurrenten waarschuwen gemeente voor afvalverwerker Omrin

nieuws

Foto: E-Trucks Europe

De gemeente Groningen moet, bij haar keuze voor een nieuwe afvalverwerker, rekening houden met meer dan alleen het verbrandingstarief. Dat schrijven negen concurrenten van afvalverwerker Omrin, waar het gemeentebestuur graag een samenwerking mee wil aangaan, in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens de verwerkers schets Omrin een te rooskleurig beeld van de situatie, namelijk lage prijzen en een groen imago. Maar volgens de concurrenten betekent een contract met Omrin de doodsteek voor meerdere lokale ondernemers in de afvalbranche en gaat twee derde van het afval dat Omrin verwerkt op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven. Ook stellen ze, dat door de grote marktpositie die het bedrijf verwerft, als Groningen zich in het bedrijf inkoopt, dat Omrin een monopolypositie zal verwerven in de noordelijke markt. Iets was zij als onwenselijk beschouwen.

Daarom hopen de partijen dat de gemeenteraad er alsnog voor kiest om een nieuw afvalcontract openbaar aan te besteden. Drie partijen zouden zich al daar al voor hebben gemeld. Volgens Omrins concurrenten zijn dit bedrijven die beter bij de duurzame visie van de gemeente passen en zorgen ze voor kansen in de afvalmarkt.

De gemeente Groningen wil zich, samen met de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, inkopen in Omrins afvalverwerkingstak ‘Afvalsturing Friesland’. Daarmee hopen ze een miljoen euro goedkoper uit te zijn dan bij de huidige afvalverwerker Attero. Aanstaande woensdag beslist de raad of Groningen zich inkoopt, zoals de twee andere gemeenten dat al hebben gedaan.