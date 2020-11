Commotie om foto van Handhaving van slapers in portiek

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een foto op het Twitter-account van Handhaving van twee slapende mensen in een portiek in de Groningse binnenstad zorgt voor commotie. Mensen die op de tweet reageren vinden het plaatsen van de foto niet kunnen.

Dinsdagochtend meldde een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, boa, dat er in alle vroegte twee slapers waren aangetroffen in een portiek van een winkel. De namen van beide mensen werden genoteerd en ook werden de regels nog eens uitgelegd. Bij het bericht werd een foto geplaatst waarop te zien is dat beide mensen in het portiek liggen te slapen. Daarbij heeft men de gezichten geblurred.

“Te triest voor woorden, dat jullie deze mensen zo te kijk zetten”, zegt Dineke. Robbert: “Geweldige actie weer dit. Belangrijk werk natuurlijk zwervers die in een portiek slapen online zetten. Goed voor jullie imago. Ga zo door, verdien je veel respect mee.” En Henriëtte schrijft: “Konden jullie daarna weer, 1. lekker aan de koffie op het waarschijnlijk verwarmde kantoor, 2. na jullie dienst naar huis, 3. vanavond onder het dekbed kruipen. Niet chique om dit zo te delen, onmenselijk.”

Uit piëteit wordt in dit artikel de tweet met foto niet weergegeven.

Update:

Inmiddels is er een reactie geplaatst op de commotie:

Het is uiteraard niet ons doel deze mensen in een kwaad daglicht te zetten. Wij zijn in gesprek gegaan. Ons doel is: laten zien wat we doen. In de tweet lag de nadruk op het wegsturen, dat was onhandig. Het gebeurt pas na overlast en nadat we ze wijzen op de opvangmogelijkheden. — BOA 050 Groningen (@handhaving050) November 11, 2020