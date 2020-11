Rudez: “Alleen voetbal rekenen als professionele sport is verkeerd signaal”

sport

Ivan Rudež - Foto via Donar

Verslaggever Yannick Masson sprak afgelopen week namens radioprogramma OOG Sport met coach Ivan Rudez van basketbalclub Donar uit Groningen.

Rudez spreekt over zijn persoonlijk leven, het coachen van jeugdspelers, Donar, over maatregelen omtrent Covid-19 en het stopzetten van de competitie en hoe denkt de Kroaat over het feit dat betaald voetbal wel mag, maar professioneel basketbal niet?

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

OOG Sport is voorlopig iedere zondag tussen 16u en 17u te beluisteren en niet van 14u tot 17u zoals gebruikelijk. Het programma leeft normaal gesproken op live sport, maar dat is er nu niet en uitzendrechten voor betaald voetbal heeft het programma niet.

Eindredacteur Wesley Ferwerda van OOG Sport: “Iedere zondag proberen wij daarom diepte-interviews te laten horen met allerlei sporters / coaches en andere betrokkenen uit de Groninger sportwereld. Komende zondag hoor je volleyballer Auke van de Kamp van Lycurgus.”