ChristenUnie wil academische muurschilderingen in Stad

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De openbare ruimte van Groningen moet verfraaid worden met academische muurschilderingen. Dat is een plan van de raadsfractie van de ChristenUnie.

De fractie dient woensdag een motie in voor het aanbrengen van muurschilderingen die belangrijke wetenschappelijke theorieën of principes uitbeelden, die ontdekt of uitgevonden zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De ChristenUnie vindt dat het karakter van Groningen, een academische en culturele stad van betekenis, zichtbaarder en laagdrempeliger getoond kan worden aan de inwoners en bezoekers. In Leiden en Utrecht zijn al soortgelijke muurschilderingen te vinden.

Fractieleider Gerbrand Brandsema heeft inmiddels contact gezocht met emeritus hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel en met het Centrum Beeldende Kunst. Zij reageerden enthousiast, evenals de RUG zelf. De ChristenUnie vraagt nu om ondersteuning van de gemeente.