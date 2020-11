ChristenUnie: ‘Noord-Nederland verdient honderden miljoenen uit JFT’

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer wil dat het Kabinet snel duidelijk maakt dat geld uit het Europese Just Transition Fund, mogelijk honderden miljoenen euro’s, wordt toegekend aan Noord-Nederland.

“Decennialang hebben we geprofiteerd van de gaswinning in het Noorden”, vertelt kamerlid-Carla Dik-Faber. “Het kabinet is nu aan zet om de noordelijke provincies nieuw perspectief te geven nadat ze keer op keer de klappen hebben moeten opvangen. Het kabinet moet nu echt aan de slag met de verdeling van deze middelen en zo Noord-Nederland het perspectief bieden dat ze nodig hebben én waar ze recht op hebben.”

De ChristenUnie wil het geld investeren in de energietransitie en groene waterstofeconomie in Noord-Nederland. Kamerlid Stieneke van der Graaf vult aan: “Met het geld dat vrijkomt uit het Europese JTF kan er worden geïnvesteerd in werkgelegenheid en in de energietransitie zodat Groningen koploper wordt bij de energietransitie. Dat zorgt voor banen en nieuw perspectief.”