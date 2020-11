CDA wil hulp voor gedupeerde sportvereniging HSV Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het gemeentebestuur moet sportvereniging HSV uit Haren financieel te hulp schieten voor de aanschaf van nieuwe turnmaterialen. Dat vindt de raadsfractie van het CDA.

De spullen van HSV zijn verloren gegaan toen op 7 november gymzaal De Meet werd verwoest door brand. De club heeft zo’n 30.000 euro nodig, waarvan het zelf al een deel binnen heeft gekregen dankzij een doneeractie. Fractievoorzitter René Bolle van het CDA zegt: ‘Het is mooi om te zien dat de vereniging zelf meteen de handen uit de mouwen heeft gestoken. Wij vinden echter dat de gemeente de club ook financieel te hulp moet schieten, zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan bij de brand op sportpark het Noorden. Toen was er grote schade voor Kids United, VVG, Potetos en VVK’.

Het CDA vindt dat het geld uit het co-investeringsfonds kan worden gehaald. Dat fonds is bedoeld voor extra investeringen in de Groningse sport. Het college is van plan uit dit fonds de plankosten voor het nieuwe sportcentrum Kardinge te betalen, maar het CDA vindt dat het fonds hier niet voor is bedoeld. Fractievoorzitter Bolle ziet liever dat dit geld onder andere naar nieuwe materialen voor de Harense sportvereniging gaat.