CDA wil aandacht voor tekort aan stageplaatsen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De statenfractie van het CDA maakt zich zorgen over het tekort aan stageplaatsen in de provincie Groningen. Mede door de coronacrisis zijn er overal weinig stageplaatsen voor het mbo en hoger onderwijs.

In Friesland heeft de provincie een regeling opengesteld waarmee dat tekort bestreden wordt. Ook de provincie Drenthe gaat zich inspannen voor stageplaatsen voor scholieren. Het CDA wil van het provinciebestuur weten of ook in Groningen sprake is van een toenemend tekort aan stageplaatsen.

Het CDA wil dat het college het eventuele tekort aan stageplaatsen onderzoekt, en zo nodig een soortgelijke regeling in Groningen invoert.