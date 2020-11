CDA maakt zich grote zorgen over financiële staat Groninger gemeenten

nieuws

Foto Andor Heij

De fractie van het CDA in de provinciale staten maakt zich grote zorgen over de financiële staat van de Groninger gemeenten. Dat laat de christelijke partij zondag weten.

De partij wil dat de provinciale ondersteuning verder gaat reiken dan wat het nu doet. Op dit moment is de provincie vooral een toezichthouder die zich bezighoudt met het afvinken van sluitende begrotingen. Dit zegt echter niets over het langetermijnperspectief van gemeenten. “Als we problemen willen oplossen moeten we verder dan vier jaar vooruitkijken”, zegt Jacob Boonstra van het CDA. “Een sluitende begroting zegt simpelweg minder dan een overzicht van schulden, grondexploitaties en de lastendruk op inwoners.”

“Alle Groningse gemeenten vertonen zorgelijke scores”

Het overzicht van schulden, grondexploitaties en lastendruk moet sinds 2016 door gemeenten verplicht worden opgenomen in de financiële verslaglegging. Met deze gegevens kan bijvoorbeeld de provincie gemeenten van verschillende omvang met elkaar vergelijken. “Wie deze kengetallen op een rij zet komt tot de conclusie dat niet alleen de gemeente Stadskanaal, maar ook alle andere Groningse gemeenten zorgelijke scores vertonen. Hier maken wij ons zorgen over.”

Verhoging Rijksbijdrage

Onlangs luidde de gemeente Stadskanaal de noodklok over de financiële situatie. Het CDA vindt het van groot belang dat de provincie de lobby voor een verhoogde Rijksbijdrage aan gemeenten blijft steunen. Op verzoek van de partij wordt er op 2 december over dit onderwerp gesproken in de Staten.