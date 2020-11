Carbid schieten in Ten Post gaat niet door

Het carbid schieten in Ten Post gaat dit jaar niet door. Dat laat het Carbid Team Ten Post (CTTP) weten.

Het was de bedoeling om op oudjaarsdag van 11.00 tot 16.00 uur carbid te schieten. Vanwege het coronavirus en de maatregelen vindt het team het niet verantwoord om het evenement dit jaar te organiseren. “Natuurlijk gaat deze beslissing aan ons hart, maar we kunnen helaas niet anders op dit moment”.

Het CTTP begon in 2014 met slechts enkele melkbussen, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een groot evenement met veel sponsoren, een partytent en een trailer waar het publiek kan zitten om naar het carbid schieten te kijken.

Het besluit om het niet door te laten gaan was al genomen voordat de hele discussie over het wel of niet carbid schieten rond oud en nieuw was begonnen.