Campagne tegen kindermishandeling van start gegaan

Foto via PXHere (Free for commercial use)

“Wat kan jij doen”. Onder dat motto ging vrijdagochtend in Groningen de nieuwe campagne tegen kindermishandeling van start.

De campagne richt zich op mensen die vermoeden dat er in hun omgeving mishandeling plaats vindt. “De boodschap die we mee willen geven is dat je als omstander het verschil kunt maken”, aldus wethouder Isabelle Diks. “Het signaleren en aanpakken van kindermishandeling is niet alleen iets waar professionals een rol in spelen. Hierbij hebben we iedereen nodig. Het aankaarten van mogelijke kindermishandeling kan een eerste stap zijn in het op gang brengen van hulp of het bieden van steun.”

Van 16 tot en met 22 november is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. De week daarna is het de Week tegen geweld. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals workshops en trainingen ter voorkoming van kindermishandeling.