Cafetaria Tasty Joe na brand: “Heel veel geluk gehad, vrijdag weer open”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De schrik zit er goed in bij het personeel van cafetaria Tasty Joe aan de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert. In de cafetaria ontstond donderdagochtend brand. Volgens eigenaar Joël gaat de cafetaria vrijdag weer open.

Hoi Joël! Dat zal schrikken zijn geweest vanochtend …

“Dat kun je wel zeggen ja. De brand werd rond 09.30 uur ontdekt door buurtbewoners. Zij hebben mij wakker gebeld. Ik kan je verzekeren dat je dan op een hele nare manier wakker wordt. Gelijk schieten er ook allemaal beelden door je hoofd waarbij ik onder andere even moest denken aan mijn collega in Beijum wiens cafetaria afgelopen weekend verwoest werd door brand.”

De brandweer was er gelukkig snel bij hè?

“Ja, ik ben de brandweer maar ook mijn buurtbewoners heel erg dankbaar. Als de buren het niet ontdekt hadden dan weet ik niet wat er gebeurd was. Hier boven de zaak wonen bijvoorbeeld ook mensen. Doordat er nu snel ingegrepen is valt de schade gelukkig mee. Er was brand ontstaan in een soort pannetje van het frituurgedeelte. Deze is droog gekookt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het kan van alles zijn. En ik vind het ook niet belangrijk om daar lang bij stil te gaan staan. Wij moeten nu de schouders er onder zetten en er voor zorgen dat we snel weer open kunnen.”

Toch, we hebben het over een brand in een cafetaria … dat is het laatste wat je wilt …

“Zeer zeker. Je hebt namelijk te maken met rook- en roetschade. We hebben al het eten wat we hier klaar hadden om die reden ook weg moeten gooien. In de avond voorafgaand aan de volgende dag bereiden we alvast heel veel dingen voor. Dat is verloren gegaan. Op dit moment is een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf bezig om alles schoon te maken, en ook wordt het gedeelte gerepareerd waar de brand ontstaan is. Daarna gaan we aan de slag om alles in gereedheid te brengen voor morgen. Want vandaag gaan we niet meer open, maar morgenochtend hopen we er weer te zijn.”

Dat dit juist nu gebeurt in een jaar waar de horeca het al zo zwaar heeft …

“Weet je. Het had allemaal veel erger gekund. Natuurlijk is het een heel naar jaar met corona. Maar ik sta nu gewoon in mijn zaak en we werken druk aan het herstel. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het veel slechter hebben. Die door corona ziek zijn geworden of wellicht er wel aan overleden zijn. Wat ons overkomen is, is gewoon domme pech. Kop d’r veur!”

Deel dit artikel: