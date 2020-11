Café De Klikspaan organiseert Spaantjesmarkt: “Heel veel zin in”

nieuws

Eigenaresse Aileen Meijer achter de tap van café De Klikspaan. Foto: Café de Klikspaan

Café De Klikspaan aan de Rabenhauptstraat pakt volgende week zaterdag uit met de Spaantjesmarkt. Eigenaresse Aileen Meijer kijkt erg naar de dag uit.

Hoi Aileen! Hoe ben je op dit idee gekomen?

“Door de coronamaatregelen zijn wij sinds half oktober gesloten. Op een gegeven moment ga je nadenken wat je nog wel kunt doen. We zijn en we blijven tenslotte ondernemers. Omdat een kroeg niet open mag maar een winkel wel is het idee ontstaan om dan maar te gaan doen alsof ik een winkel ben. En dat heeft dus de naam Spaantjesmarkt gekregen. Er wordt dus voor de duidelijkheid geen drank geschonken, want dat mag niet.”

Hoe gaat de markt er uit zien?

“Ik wil het heel breed gaan opzetten. Binnen komen tafels te staan met daarop allemaal spullen die gekocht kunnen worden. Buiten onder luifel wil ik ook een aantal standjes inrichten. En ook de stamtafel wordt volgebouwd. Wat mensen allemaal kunnen kopen? Het zal een heel breed aanbod zijn. Zojuist zijn we bijvoorbeeld even naar de kringloopwinkel geweest om wat spullen te kopen die we volgende week kunnen verkopen. Maar je moet denken aan planten, bier- en wijnpakketten, huisgemaakte snert, kersttruien en we hebben zelfs van die reageerbuisjes die je in laboratoria ziet. Dus heel breed!”

Wat zijn de eerste reacties die je krijgt op dit evenement?

“Ja, die zijn heel positief. Ik heb op Facebook een evenement aangemaakt en daar komen veel positieve reacties op. Mensen willen graag weer even naar de kroeg. En de spullen die we verkopen daar is al veel interesse voor. Ik geloof dat er vooral veel belangstelling is voor de planten, haha. Wel is het overigens zo dat we maar een beperkt aantal mensen binnen kunnen laten. Er kunnen vier mensen naar binnen, de anderen zullen buiten moeten wachten. Dus ik hoop dat het een droge dag wordt.”

Als café zijn jullie één van de sectoren die hard geraakt worden door de coronacrisis. Hoe gaat het met jullie?

“Leuk is anders. Maar ik ben heel blij dat we een goede zomer hebben kunnen draaien. Dankzij de gemeente mochten we een extra terras aanleggen. Dat was super. Toen hadden we al in de gaten dat er een tweede coronagolf op komst was, dus dat we in oktober dicht moesten was niet een verrassing. Ik maak mij verder ook geen illusies. Vorige week liet premier Rutte (VVD) weten dat er wellicht in december wat versoepelingen komen maar ik weet dat dat er voor ons niet inzit. Het zal dan hoogstens gaan om de restaurants. Hopelijk kunnen we half januari weer open. Dat hoop ik echt.”

De Spaantjesmarkt vindt volgende week zaterdag plaats bij café De Klikspaan tussen 12.00 en 17.00 uur. Het café is te vinden aan de Rabenhauptstraat 78.