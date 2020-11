Café Aan de Amstel gaat oliebollen verkopen: “Hoofd boven water houden”

nieuws

Foto: Café Aan de Amstel

Café Aan de Amstel aan de Veemarkstraat gaat in december oliebollen verkopen. Voor eigenaresse Kim Boonstra is het één van de manieren om het hoofd boven water te houden.

Hoi Kim! In plaats van bier dus oliebollen?

“Haha, ja. Door de coronamaatregelen ben ik al sinds halverwege oktober gesloten. Je gaat dus andere manieren bedenken om het hoofd boven water te houden. De afgelopen periode heb ik bijvoorbeeld al drankpakketjes verkocht en nu zat ik te denken aan de maand december waarbij dat toch de periode is dat mensen oliebollen eten. Zo is het idee ontstaan.”

Hoe gaat het precies in zijn werk?

“Op alle vrijdagen en zaterdagen in december, met uitzondering van Eerste en Tweede Kerstdag, kunnen mensen oliebollen en appelbeignets bij me halen. Dit moet uiteraard wel volgens de coronarichtlijnen. Dus mensen moeten van tevoren een bestelling doen, deze bestelling geef ik door aan een ambachtelijke bakker die de oliebollen bakt en vervolgens kunnen mensen het bij mij afhalen. De knaller die we hebben is een zogeheten Luxe Box waar oliebollen, appelbeignets en nog veel meer lekkers in zit. Met de actie steunen ze café Aan de Amstel. Op Oudejaarsdag hebben we een bijzondere actie waarbij we met een hele enthousiaste groep mensen oliebollen bij de mensen thuis gaan bezorgen.”

Het jaar is vanwege corona een bizar jaar. Hoe gaat het met jou kroeg?

“Het is zeker een bizar jaar. Ik had vorig jaar rond deze tijd nooit gedacht dat ik nu met oliebollen in de weer zou zijn. Met de kroeg gaat het trouwens goed. Ik heb een ontzettend goede en fijne huurbaas. Ik heb eerder dit jaar overwogen om er mee te stoppen. De lasten en de stress werden me teveel. Ik heb dat toen tegen mijn huurbaas gezegd. Hij zei dat ik me geen zorgen moest maken. Volgens hem ben ik een hele goede huurder die al elf of twaalf jaar lang altijd keurig de huur betaald. Goede huurders moet je koesteren, waren zijn woorden. Weet je, ik kon wel janken. Janken van opluchting. Het heeft mij ook de kracht gegeven om door te gaan, om nieuwe dingen te bedenken om toch het hoofd boven water te houden.”

Meer informatie over de actie, en het doen van bestellingen, vind je op de Facebook-pagina van Aan de Amstel.