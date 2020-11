Buurtbewoners maken eigen wijk schoon: “Mooi dat we iets bij kunnen dragen”

nieuws

Foto: Olivier de Greef

De tweede editie van de zwerfvuil opruimdag in de Groningse wijk Paddepoel is een groot succes geworden. Volgens bewoner Olivier de Greef zaten er na afloop twintig bewoners met blije gezichten aan een kop koffie.

Hoi Olivier! Afgelopen zomer hebben jullie ook zo’n opruimdag gehouden hè?

“Klopt. Daar hebben toen zestien buurtbewoners aan deelgenomen. Het idee is ontstaan als een zogeheten co-creatie. Dit houdt in dat het een actie is voor en door bewoners waarbij we als doel hebben om de buurt wat mooier te maken. In juni was het een groot succes en daarom is er onlangs een nieuwe oproep gedaan. Daar reageerden twintig mensen op en zo stonden we vanochtend met twintig buurtbewoners de wijk schoon te maken.”

Hoe ging dat precies in zijn werk?

“We hebben deze actie aangemeld bij de gemeente en zij hebben handschoenen, grijpers en vuilniszakken beschikbaar gesteld. De opruimdag startte vanochtend bij de Spicaflat. Uiteraard moesten we de coronamaatregelen in acht nemen en daarom bestond ieder groepje uit drie of maximaal vier personen. Ook hebben we de namen en contactgegevens van alle deelnemers genoteerd zodat de GGD hier over kan beschikken, mocht dat nodig zijn. Vanaf de Spicaflat liep iedereen een van tevoren afgesproken route door de wijk en verzamelde daarbij het afval dat men tegen kwam.”

Ook deze heren hielpen zaterdag mee. Foto: Olivier de Greef

Is er veel afval ingezameld?

“Ja behoorlijk wat! Het gaat om zo’n achttien volle vuilniszakken en ook troffen we een oude stofzuiger en twee wielen aan. Ik zelf had vandaag een vrije rol en omdat ik wel een grote auto heb kon ik assisteren waar ik wilde. Met mijn auto heb ik dus deze grotere onderdelen opgehaald. Maar we zijn zeker blij dat we veel zwerfafval op hebben kunnen halen en dat we op deze manier iets voor onze buurt hebben kunnen doen.”

Dat er relatief gezien toch veel afval in Paddepoel ligt, hoe verklaar je dat?

“Ik denk dat het een combinatie is van menselijk gedrag en domme pech. We zien dat heel veel mensen hun afval keurig naar de container brengen. Het komt echter voor dat de afvalcontainers vol zitten zodat vogels er mee aan de haal kunnen gaan. Aan de andere kant zien we in de afgelopen maanden ook dat mensen uit de buurt elkaar op straat ontmoeten. Daar is uiteraard niks mis mee. Maar bij deze ontmoetingen wordt wat gegeten of wat gedronken en dit afval wordt vervolgens niet meegenomen en blijft liggen. Daar zou men misschien wel wat meer bedacht op kunnen zijn.”

Jullie hebben het na afloop afgesloten met een kop koffie hè?

“Ja, klopt. Ook dit gebeurde uiteraard met de coronamaatregelen in acht nemend. Leuk was ook om te zien en te horen dat alle deelnemers enthousiast en tevreden waren. Relatief gezien kost zo’n actie weinig tijd, terwijl je er een groot effect mee hebt. We hopen dat het wellicht bewoners in andere wijken inspireert om zoiets ook te gaan doen.”

En volgend jaar zomer weer een schoonmaakactie?

“Ja, dat zijn we wel van plan! Hoewel die actie misschien al in het voorjaar plaats gaat vinden, een voorjaarsschoonmaakactie dus. Deze actie zullen we te zijner tijd communiceren via onze app-groep maar er zal ook ruchtbaarheid aan worden gegeven in de wijkkrant die huis aan huis wordt verspreid. En misschien dat er dan nog wel meer buurtbewoners een handje willen helpen!”