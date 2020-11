Burgemeesters roepen kabinet op om haast te maken met opvang vluchtelingen Moria

nieuws

De burgemeesters van verschillende grote steden, waaronder Groningen, roepen het kabinet op om haast te maken met de opvang van vluchtelingen die in kamp Moria verblijven. De burgemeesters doen de oproep in een brief.

De brief is verstuurd naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) van Justitie. De burgemeesters willen voor het einde van het jaar concrete afspraken maken over de opvang van vluchtelingen, zowel volwassenen als kinderen, in hun gemeenten. Volgens de burgemeesters is er nu actie nodig omdat na de brand nu de winter op komst is waardoor de omstandigheden steeds erbarmelijker worden.

Sinds afgelopen voorjaar is al verschillende keren de boodschap verkondigd dat er in tientallen gemeenten de bereidwilligheid is om vluchtelingen op te vangen. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) deed bijvoorbeeld een oproep aan het kabinet vanaf het dak van Forum Groningen. Afgelopen weekend vond er nog een 24-uurs manifestatie plaats op de Grote Markt waarbij er aandacht gevraagd werd voor de situatie.